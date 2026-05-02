「尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領と内乱勢力による反憲法的な非常戒厳に憤り、街頭に飛び出した国民とともに、共同での慰謝料損害賠償請求訴訟を進めたいと思う」【調査】尹錫悦、韓国人1000人が選ぶ「史上最悪の大統領」に5月1日、本サイト提携メディア『時事ジャーナル』の取材をまとめると、尹前大統領を相手取って提訴された損害賠償請求訴訟の第1回弁論期日が、来る6月19日にソウル中央地裁で開かれることがわかった。昨