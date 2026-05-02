【その他の画像・動画等を元記事で観る】 内外で注目を集める22歳のソロアーティスト、kiyuが6月11日に東京・渋谷O-nestにて開催される『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE - Shibuya Sound Scramble 2026 -』へ出演することが決定した。 ■イベントには、アジア各地のアーティストが集結 本イベントは、6月13日に開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の開催ウィークの一環