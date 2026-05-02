女優の桜田ひより（23）が2日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「5月になっちゃうね」と書き出した桜田。カメラ目線でファンを見つめるどアップの自撮りを添えた。ファンからは「表情もポーズもかわいすぎる」「可愛すぎるって」「いつもと雰囲気ちがってみえる！」「久しぶりに自撮りうれしすぎるよ」「ほんとに可愛すぎて泣く」などのコメントが寄せられた。