◇米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン第2日（2026年5月1日メキシコエルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、10位から出た勝みなみ（27＝明治安田）は7バーディー、3ボギーの68で回り通算7アンダーで4位に浮上。首位と2打差で決勝ラウンドに進んだ。U―NEXTのインタビューに応じた勝は「ボギーが先行して流れが悪いかなと思ったけど、その後しっかりバーディーを取って、流れを切り替えてバ