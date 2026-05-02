総事業費倍増見通しの「なぜ」とメリットは 2031年に開業予定の「なにわ筋線」。大阪のうめきたからJR難波駅と南海本線の新今宮駅までを結び、関西空港からJR大阪駅を直通で結ぶ新たなルートとなります。大阪市によると、従来の計画では約3300億円だった総事業費は、ほぼ2倍の約6500億円にのぼる見通しだということです。 【画像で見る】新路線開通でどれだけアクセス向上する？ 開業すれば街はどう変わるのか。鉄道