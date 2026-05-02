Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。深夜0時、家族が寝静まった寝室。寝る前に数分間だけ訪れる、自分だけの夜時間を大切にしている方に、「SUYA」は刺さる製品です。スピーカーから流せば家族を起こしてしまう。イヤホンでは耳が痛い。この2択のほかに、もう1つの選択肢がありました。箱を開けてすぐ使い始められる