Image: Amazon 思わず二度見したよね。僕の激推しサウンドバー「JBL BAR 1000」が、AmazonスマイルSaleでハチャメチャにお安くなってまして、ちょっとこれ見て。 Screenshot: ヤマダユウス型 -49％。ほぼ半額ってマジですか…！サウンドバーの両端が、取れるこの「JBL BAR 1000」の何が面白いって、サウンドバ