実写版『モアナと伝説の海』（2026年7月31日公開配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の日本版ポスターが、半神半人のマウイ役のドウェイン・ジョンソン（ザ・ロック）の誕生日にあわせて公開となった。実写版『モアナと伝説の海』の日本版ポスターが公開『モアナと伝説の海』（2016）は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ば