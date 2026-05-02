筆者の友人から聞いたエピソードです。義妹に言われた何気ない一言にムッとした出来事。でも帰宅後、自分の姿を見て、見て見ぬふりをしていた現実に気づいた話です。 「疲れてる」にムッとした私 久しぶりに義実家へ行った時のことです。義妹は私の顔を見るなり、半笑いでこう言いました。 「え、大丈夫？ なんかめっちゃ疲れてるね（笑）」 その瞬間、カチンとしました。 わざわざそんなこと言わなくても……！