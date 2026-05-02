今年でデビュー55周年を迎えたミュージジャン・忌野清志郎さん(2009年死去、享年58)の軌跡を追ったドキュメンタリー映画のタイトルが「愛し合ってるかい？ 忌野清志郎が教えてくれた」に決定し、公開日が10 月2日になることが2日、発表された。 【写真】2008年２月闘病生活からの復活ライブを日本武道館で行った忌野清志郎さん 映画の製作は昨年秋に発表されていたが、タイトルと公開日は未定だった。バ