【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】渡辺剛〈前編〉高校時代の大挫折 「つまらないミス」で将来への絶好機を棒に振った（山梨学院大付高元監督・吉永一明）DF渡辺剛（オランダ１部フェイエノールト／29歳）2022年1月に初めて海外に移籍してから急成長を遂げた渡辺。恩師・吉永一明氏も「異国の環境を受け入れて人間的に成長したことで今がある」としみじみ言う。さらに深掘りしてもらった。【前編】から続