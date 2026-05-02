Xの前身・Twitter創業から20周年となる2026年に、Xが「創業以来、最も野心的な広告プラットフォームの再構築」を表明しました。XユーザーのBusinessさん: 「X launches the most ambitious advertising platform rebuild in its 20-year history」 / Xhttps://x.com/XBusiness/status/2049843732141256979X announces a rebuilt ad platform powered by AI | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/04/30/x-announces-a-rebuilt-a