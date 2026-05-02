広島県庄原市西城町の山間部で１９７０年代に目撃情報が相次いだ未確認生物（ＵＭＡ）をテーマにした映画の制作費を募るクラウドファンディング（ＣＦ）が、４月末までに目標額の１００万円を上回った。ＣＦを実施した西城町観光協会の関係者が１日、庄原市の八谷恭介市長を訪問して目標達成を報告し、映画制作への協力を依頼した。ＵＭＡについては、類人猿のような生物の目撃情報が７０年に初めて寄せられた。「ヒバゴン」と