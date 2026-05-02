2025年にデビュー55周年を迎えた忌野清志郎の軌跡を追うドキュメンタリー映画の正式タイトルが『愛し合ってるかい？ 忌野清志郎が教えてくれた』に決定し、10月2日に公開されることが発表された。あわせて特報映像とティザービジュアルも解禁された。【動画】『愛し合ってるかい？ 忌野清志郎が教えてくれた』特報RCサクセションのメンバーとしてデビューし、日本の音楽シーンに多大な影響を与えてきた清志郎。圧倒的なライブ