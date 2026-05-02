レースクイーンで女優の早川みゆき（29）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄を訪れた様子を投稿した。「念願の沖縄の海でたくさん写真撮ってもらったよ」とつづり、エメラルドブルーの海の波打ち際で、レモン柄ひもビキニ水着ショットを公開した。「#スレンダー」「#高身長女子」「#腹筋女子」「#ポニテ女子」などのハッシュタグをつけ、さまざまなポーズをとり、「沖縄後ろ姿〜〜〜」と言葉を添えたバックショットで