今年のゴールデンウイークは気温も上がり、登山者が増えています。こうした中、埼玉県では安全に登山をしてもらおうと警察が「登山届」の提出を呼びかけました。けさ、埼玉県飯能市の「棒ノ嶺」の麓で、登山者が増加するゴールデンウイークに合わせて、警察が「登山届」の提出を呼びかけました。「登山届」には登山ルートや同行者などを記入します。登山者「山で食べるお弁当が楽しみです。今まで登山届出したことなかったので、こ