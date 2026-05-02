A．B．C−Z五関晃一（40）が、AOI Pro．コント公演「混頓vol．9」（8月21日〜23日、東京・草月ホール）に出演する。五関のほか、元BiSHのハシヤス・メアツコ（年齢非公表）俳優加藤大悟（25）紅しょうがの稲田美紀（37）も名を連ねた。コント公演「混頓」シリーズ第9弾。今回は竹村武司氏（48）が脚本、作家としても活動するAマッソ加納愛子（37）が演出を担当した「暗闘ワイドショー」と、「キングオブコント」で4年連続ファイナ