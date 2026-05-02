ゴールデンウィークが始まりました。「家族で行ける能登のおすすめスポット」をご紹介します。自然豊かな能登の施設に加え、この時期ならではの風物詩も帰ってきました。まずは、海の世界へようこそ！ のとじま水族館です。迫力満点のイルカショーや、可愛いペンギンを間近で見られます。訪れた親子「かわいかった」「ふれあいの所もありますし、こうやって近くで見られるので、この子も楽しみにいつも来てます」「楽しかった」「