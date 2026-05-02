医師でタレントの友利新（ともり・あらた）が2日、自身のXを更新。更新前後の運転免許証を公開し、そのビジュアルに注目が集まっている。友利は「運転免許証の更新に行ってきました」と報告。自身の顔が写った2枚の運転免許証をアップし、「5年前の私と並べてみました。なかなか頑張って時を止められているのでは」と胸を張った。投稿にはどちらが更新前か更新後か明記されておらず、ユーザーからは「美しい！どちらが5年前かわか