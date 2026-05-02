元AKB48でモデルの永尾まりや（32）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。AMEMAオリジナル恋愛サバイバル番組「ラブパワーキングダム2」で共演したモデルの林ゆめ（30）との入浴ツーショットを投稿した。「ゆめと初のペアグラビア仲良しでできるの嬉しい」と明かし、永尾は赤、林は紫の水着姿で2人で体をピッタリと寄せ合うショットを公開。「FRIDAYサブスクリプションで先行公開10カット載ってます！少しずつオフショッ