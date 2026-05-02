睡眠の悩みを抱える大人たちの間で、あるスマートフォン向け音声コンテンツが静かに広まっている。「聴いているといつの間にか眠っている」と話すビジネスパーソンも少なくない。ところがその正体は、子ども向けの読み聞かせ絵本だ。なぜ子ども用の絵本が眠れない大人にも人気なのか――監修者の快眠セラピストに取材した。（ライターさめかわかなこ）先進国で最も眠っていない日本人2021年に発表されたOECDの調査によると、先