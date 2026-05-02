気象予報士の吉井明子さん（45）が1日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。吉井さんは「今にも泣き出しそうな空だった」とつづり、曇り空と自身の近影を投稿した。吉井さんは、Vネックのタイトなカーディガンを着用。身体を横に向けて、ぴったりとボディーラインを際立たせている。この投稿にフォロワーからは「笑顔が最高に素敵」「清楚な美人すぎます」「素晴らしいナイスバディ」「もうメロメロです」とコメントが寄