俳優の佐藤仁美（46）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったショットを公開した。【写真】「ひーちゃんかわゆだよ〜」髪を切ったショットに反響が寄せられた佐藤仁美佐藤は「あ 髪切りましてん」と投稿。写真では、髪が首にかかるほどのショットを公開した。この投稿には「めちゃめちゃかわいい」「ひーちゃんかわゆだよ〜」などのコメントが寄せられている。