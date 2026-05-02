お笑いコンビ、令和ロマンの松井ケムリ（32）が4月29日放送のTBS系報道番組「Nスタ」にコメンテーターとして生出演。トランプ米大統領に苦言を呈する一幕があった。この日、同番組ではホワイトハウスが、トランプ氏が英チャールズ国王と並んで立つ写真をSNSに投稿して「TWO KINGS（2人の王）」と書き、大統領を“王様”呼ばわりした件などを報道。さらに、表紙の裏側にトランプ氏の肖像が描かれた建国250年記念の限定パスポートが