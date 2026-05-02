米国サンディエゴ在住の女優武田久美子（57）が、1日までにインスタグラムを更新。日本での撮影を報告した。武田は「先日の日本での撮影久しぶりのシャッターを楽しみました」と日本での仕事を報告した。続けて「私のシャッターとまばたき術です。シャッター音の直後にやるのです」と説明し、撮影の様子を動画でアップした。武田は胸元のざっくりと開いた赤いロングドレスを着用。つやっぽい表情を見せている。この姿にフォロワ