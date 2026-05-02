米女子ゴルフツアーの「リビエラマヤ・オープン」２日目（１日＝日本時間２日、メキシコ・プラヤデルカマレオンＧＣ＝パー７２）、注目の渋野日向子（２７＝サントリー）は３バーディー、１ボギーと７０で回り通算２オーバーの６２位で決勝ラウンドに進んだ。渋野が予選ラウンドを突破したのは今季初戦となった３月の「ブルーベイＬＰＧＡ」以来２度目で、ここまで４戦連続で予選落ちと低空飛行が続いていた。渋野は「今日は伸