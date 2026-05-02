オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）の争奪戦が本格化しそうだ。今季リーグで２５得点をマークし、ランキングトップの上田に欧州各クラブは熱視線を注いでいる。英メディア「ＯＮＥＦＯＯＴＢＡＬＬ」は「上田の決定力はトップリーグのスカウトの間で評価を高めた」とし「情報筋によると、プレミアの複数クラブが上田のパフォーマンスを綿密に監視しており、彼の動き、冷静さ、そしてハイテンポなシ