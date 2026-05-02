米女子ゴルフツアーの「リビエラマヤ・オープン」２日目（１日＝日本時間２日、メキシコ・プラヤデルカマレオンＧＣ＝パー７２）、初優勝を狙う勝みなみ（２７＝明治安田）が７バーディー、３ボギーの６８で回り、通算７アンダーで首位と２打差の４位に付けた。多くの選手が強風に苦戦する中、４つ伸ばした勝は笑顔を見せて「ボギー（４番パー３）が先行して流れが悪いかなと思ったんですけど、その後しっかりバーディーを取っ