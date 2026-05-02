俳優・歌手イ・ジフンの妻アヤネが、つわりの苦しみを吐露した。4月30日、アヤネは自身のインスタグラムを更新。【写真】イ・ジフン＆アヤネさん、日本でのラブラブ挙式「夜になるとひどくなるつわりのせいで、インスタ更新できない妊娠10週目。あと少しの辛抱だと思って耐えて生きている」と近況を伝えた。アヤネは最近、過酷な体外受精を経て第2子を授かったと報告していた。「嬉しいお知らせを伝えられることになった。現在は8