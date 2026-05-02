船橋屋は、2026年5月8日から5月10日までの間、母の日限定商品「母の日あんみつ」を全店舗で販売する。あわせて、公式オンラインショップで母の日到着分の予約受付を開始した。◆母の日あんみつ価格:670円(税込)期間:2026年5月8日〜5月10日店舗:船橋屋全店舗･公式オンラインショップ日頃の感謝の気持ちを和菓子で届ける季節限定商品として、毎年販売している商品。今年も、カーネーションを模した苺羊羹を中心に、あんず･みかん･白