明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の女性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【バラエティ部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：指原莉乃2位は、タレントの指原莉乃さんでした。親しみやすさや現実的な視点を持ち、フラットなコミュニケーションができる上司像として支持を集めました。等身大の目線で接してくれそうなイメー