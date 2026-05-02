けさ（2日）山陽道の名越山トンネル付近の上下線で事故が相次ぎました。 【写真を見る】【車載の緊急通報システムから事故の通報】山陽道（上り）名越山トンネル付近で複数台がからむ事故1人を救急搬送下りでも別件の追突事故があり1人が軽傷模様 警察によりますと、名越山トンネルの下り線で、乗用車とトラックの事故があり、午前7時25分「追突事故をした」と事故の当事者から通報があったということです。けが人が1人いて