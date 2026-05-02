堂々のゴールラッシュだ。U-17女子アジアカップが現地５月１日に中国で開幕。グループＡのホスト国は初戦でミャンマーと対戦し、６−０の大勝を飾った。中国メディア『捜狐』は「中国は開始早々から容赦ない攻撃を仕掛けた」と試合を報道。開始７分にリウ・ユシーのゴールで先制すると、30分にジェン・ニーマン、40分にホァン・チンイーがネットを揺らす。「ハーフタイムでスコアは３−０となり、試合の緊張感は完全に消え去