◇ナ・リーグドジャース−カージナルス（2026年5月1日セントルイス）ドジャースのエメ・シーハン投手（26）が1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に先発。初回から3失点する立ち上がりとなった。初回、2本の安打、さらに捕手・スミスの悪送球で2死二、三塁のピンチを背負うと、5番・ゴーマンの打席で自身のボークを取られ、走者がそれぞれ進み先制点を与えた。これで動揺したのか、なおも2死三塁でゴーマンに