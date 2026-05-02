タレントの鈴木奈々（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。現在の身長と体重を公表した。「最近ふっくらしたねって言われます」と記し、「身長154センチ体重52キロです」と公表した。「男性ウケは今の体型の方が良いです」とぶっちゃけた。「#下着モデル」「#今の体型も好き」「#健康的な身体づくり」と添えた。鈴木はこれまでも定期的に自身の身長と体重を公表。4月12日にも「昨日久しぶりに仕事で体重計りました！