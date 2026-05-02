◇米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン第2日（2026年5月1日メキシコエルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、10位から出た勝みなみ（27＝明治安田）は68で回り通算7アンダーで4位に浮上。首位と2打差で決勝ラウンドに進んだ。初日4位の原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）は72で回り4アンダーで11位に後退した。同じく4位スタートの桜井心那（22＝王子ホールディングス）は7