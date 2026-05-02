俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第17回「小谷落城」が、5月3日に放送される。戦国の激動を背景に、豊臣秀長の視点から天下統一への道を描く同作に、新たな注目人物が登場する。【写真あり】本多忠勝のビジュアル公開！物語は、武田信玄（高嶋政伸）が対織田へ兵を挙げ遠江に侵攻、三方ヶ原で徳川家康（松下洸平）が大敗するところから大きく動く。将軍・足利義