◆米大リーグカージナルス―ドジャース（１日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャースが、敵地・カージナルス戦でまさかのボークで先制点を献上した。先発右腕のシーハンは２本の単打と捕手スミスの悪送球で１死二、三塁のピンチを招くと、打席にゴーマンを迎えた。初球を投げようとしたところで審判団が協議。ボークとなって、それぞれに進塁権が与えられ、先制を許した。これにはロバーツ監督もベンチ