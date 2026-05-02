フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。この日は落語家の春風亭一花がゲスト生出演。一花は今秋に真打ち昇進するが、番組では兄弟子の春風亭一之輔が出演している１９６６年にスタートした日本テレビ系「笑点」（日曜・午後５時半）を話題にした。徳光さんは、番組の大喜利について現在の出演者の中で「圧倒的に