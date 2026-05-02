ロシアンクォーターの至宝、百合川サシャが竹書房からイメージDVD『百合川サシャチェートヴィルチ』を4月24日にリリースする。 百合川サシャ ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 特筆すべきは、すべてが規格外と言っても過言ではないそのスケール感。高身長を活かしたダイナミックな全身カットは、神々しさすら漂う圧倒的なプロポーションを際立たせてい