朝廷が源頼義を陸奥守に任命した理由 平安末期、成長した武士団は「源・平・藤」の三大ブランドに集約されます。中でも一頭抜きん出たのが清和源氏。摂関家の「侍」になり、上総国で発生した「平忠常の乱」を平定したのが関東進出の始まり。 次いで「前九年・後三年の役」が勃発します。陸奥の安倍一族を討伐するため、朝廷は源頼義を陸奥守に任命。頼義は子の義家と共に東国武士団を率いて陸奥に乗り込み、安倍一族を攻め滅ぼ