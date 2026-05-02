ダイヤモンドバックスに勝利し、ブレグマン（左）と喜ぶカブス・鈴木＝シカゴ（ロイター＝共同）【セントルイス共同】米大リーグは1日、各地で行われ、ドジャースの大谷はセントルイスでのカージナルス戦に「1番・指名打者」で出場し、第1打席は左飛だった。カブスの鈴木はダイヤモンドバックス戦に「5番・右翼」で出場し、3打数無安打だった。チームは6―5で勝って3連勝。ブルージェイズの岡本はツインズ戦に「4番・三塁」で