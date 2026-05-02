女優・のん（32）が2日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「カレンダー4月のオフショット」と書き出したのん。夏っぽい服装の爽やかな写真をアップした。ファンからは「透明感とはこういう事か」「佇まいが可愛い」「美術品」「お肌が本当に綺麗」「やっぱりいつまでも可愛い」「もう、初夏の装いですね」などのコメントが寄せられた。