事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が26日夜、Xを更新。新潟県五泉（ごせん）市の中学校で生徒が下級生2人に「お菓子だ」と偽って粒状の水酸化ナトリウムを食べさせ、口の中に食事ができないほどの痛みを伴う火傷を負わせた事案について、市教委が第三者委がいじめと認定したと公表したとの報道を引用し、「犯罪では」と疑問を投げかけた。この問題は、五泉市の中学校で25年4