愛媛FCは1日、クラブ公式サイトで「SNSでの発信に関するお願い」と題した声明を発表した。それによると、愛媛を応援しているとみられる一部の個人アカウントで、対戦クラブや選手、サポーターへの誹謗中傷やリスペクトを欠く投稿が確認されているという。こうした発言について「たとえ一部の方によるものであっても、愛媛FCに関わる全ての皆様が同様の考えを持っているかのような誤解を招く恐れがございます」と懸念を示し、