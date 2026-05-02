F1マイアミ GPスプリント予選 サーキット：アメリカ／マイアミインターナショナルオートドローム 天気：ほぼ晴れ 路面状況：ドライ 気温：30.6℃ 路面温度：51.3℃ F1マイアミ GPのスプリント予選がマイアミインターナショナルオートドロームで行われ、L.ノリス（MCL）がスプリントレースのポールポジションを獲得した。2番手はK.アントネッリ（MER）、3番手はO.ピアス