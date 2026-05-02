未来ある１１歳の尊い命が失われた、京都府南丹市の男児遺体遺棄事件。私は取材班のひとりとして現地入りし、逮捕前の安達優季容疑者と接触していた。 【写真を見る】逮捕前、姿を現した安達優季容疑者（3月26日） そこで目にしたのは、記者への応対と鑑識作業での捜査員への対応で、まったく異なる姿を見せた、容疑者の“豹変”ぶりだった。（MBS記者 髙島大介） 異様な雰囲気に包まれた南丹市へ ３月２６日、私は大阪