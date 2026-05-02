【WWE】SMACK DOWN（4月24日・日本時間25日／テキサス・フォートワース）【映像】何が起こった？ いきなりリング下から炎の“不具合”白塗りレスラーの“呪い”が再び発動。いきなりリング下から炎が誤噴射した。約2分46秒の短い攻防の末、パイロの誤作動とともに丸め込まれた元WWE王者。場内は爆笑と驚嘆に包まれ、ファンから「これは本物」「呪い凄すぎる」と笑い混じりの声が相次いだ。WWE