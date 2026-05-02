先輩ネコにちょっかいを出し、ガチで怒られたネコが、SNSで話題となっている。【映像】ガチで怒られ、前足をチョンと置く様子（実際の映像）先輩ネコのハナ子ちゃん（2歳3カ月）にちょっかいを出してかじりつくポンズちゃん（推定7カ月）。すると…怒られた！いつも優しくておっとりしているハナ子ちゃんに本気で怒られたポンズちゃんはビックリ。振り上げた前足の行き場に困って優しくチ