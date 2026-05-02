さまざまな期間限定コラボを次々と発表している【サーティワン】に、現在登場しているのは、新作映画も公開中のゲーム「スーパーマリオギャラクシー」とのコラボメニュー！ このゲームでは、宇宙が舞台になっているため、新作フレーバーのアイスから、カップやサンデーも全て宇宙っぽさが全開なんです。そこで今回は、サーティワンで楽しめる、ビジュアル映え